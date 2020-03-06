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Двое взрослых и ребенок погибли в частном доме при пожаре на Алтае

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Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru
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В ночь на пятницу во время пожара в частном доме в городе Бийске Алтайского края погибли три человека, включая ребенка. Соответствующая информация размещена 6 марта на сайте регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании деревянного дома на улице Нижне-Цесовская поступило на пульт противопожарной службы в 3:57 (23:57 мск). Сотрудники МЧС, которые выехали на место ЧП, потратили около часа на ликвидацию открытого горения. Площадь пожара составило 60 кв метров. На месте происшествия обнаружены тело двоих взрослых и маленькой девочки. По предварительным данным установлено, что она не проживала в доме, а находилась в гостях у своих родственников.

В пожаротушении приняли участие 17 человек спасательной бригады и четыре единицы техники, в том числе три автоцистерны.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, наиболее вероятная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.

В ночь на 3 марта в Новоалтайске в частном доме при пожаре погибли три человека.

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