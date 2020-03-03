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Три человека погибли во время пожара в Новоалтайске

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В Новоалтайске в ночь на 3 марта произошел пожар в частном доме. На месте возгорания найдены тела троих погибших. Вероятная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю, когда спасатели прибыли на место инцидента, крыша дома уже горела. Пламя по деревянным конструкциям успело распространиться на большую площадь, поскольку возгорание обнаружили слишком поздно.

С огнем боролись 21 человек из личного состава МЧС и шесть единиц техники, в том числе четыре автоцистерны. Площадь возгорания составляла около 80 кв. м. На месте работают следователи и специалисты пожарной лаборатории.

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