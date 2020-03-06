Лоза раскритиковал современных артистов за плагиат и безвкусие

Музыкант Юрий Лоза в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подверг критике творчество современных групп и исполнителей за использование известных старых композиций.

«Музыкальный стиль неважен, могут опошлить всё. Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое», — рассказал он в интервью 5 марта.

Лоза также отметил, что некоторые артисты оказывают деструктивное влияние на подростков по причине использования нецензурной лексики, провокационных выражений, призывающих к насилию, а также пропагандируя гомосексуализм.

Люди перестали придумывать новое, поколение создателей сменилось поколением потребителей, резюмировал артист.

2 марта Лоза рассказал, что коллектив Little Big, который будет представлять Россию на «Евровидении-2020», не может называться русской группой.