Прямой эфир

Лоза раскритиковал современных артистов за плагиат и безвкусие

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкант Юрий Лоза в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подверг критике творчество современных групп и исполнителей за использование известных старых композиций.

«Музыкальный стиль неважен, могут опошлить всё. Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое», — рассказал он в интервью 5 марта.

Лоза также отметил, что некоторые артисты оказывают деструктивное влияние на подростков по причине использования нецензурной лексики, провокационных выражений, призывающих к насилию, а также пропагандируя гомосексуализм.

Люди перестали придумывать новое, поколение создателей сменилось поколением потребителей, резюмировал артист.

2 марта Лоза рассказал, что коллектив Little Big, который будет представлять Россию на «Евровидении-2020», не может называться русской группой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лоза раскритиковал идею выступления белорусского певца на «Евровидении»
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020