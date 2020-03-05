IT-школа социального предпринимательства пройдет на Кубани

В Краснодарском крае 9 апреля начнутся занятия IT-школы социального предпринимательства. Особенностью проекта станет участие в потоке воспитанников и выпускников детских домов, молодых людей с ограничениями по здоровью, которые хотят начать свое дело в сфере IT-технологий. На Кубани образовательный форум пройдет уже в третий раз.

«Социальный бизнес решает проблемы уязвимых категорий населения и особенно нуждается в поддержке. В Краснодарском крае сегодня созданы все условия для поддержки предпринимательства, в том числе технологично-социальных проектов», — отметил глава краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.

Как пишут «Кубанские новости», на протяжении трех дней с участниками будут работать специалисты и эксперты IT-компаний, представители инновационной инфраструктуры и потенциальные инвесторы. Победитель примет участие в полуфинале международного конкурса социальных проектов с применением цифровых технологий Social Idea и сможет отправиться в образовательный Social-тур по Европе.