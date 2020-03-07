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Лестница в небо: пирамида Джосера вновь открыта для туристов

Реставрация памятника архитектуры заняла 20 лет
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Weiken
В селении Саккара под Каиром вновь открыта для туристов пирамида Джосера. Гробница фараона III династии реставрировалась два десятилетия. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Weiken
Храмовый комплекс и усыпальница были воздвигнуты в XXVII веке до н.э. жрецом Имхотепом, джати (верховным управителем, или, как сказали бы сейчас, премьер-министром) фараона Джосера
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Weiken
Гробница Джосера стала первой египетской пирамидой (первоначально фараон собирался упокоиться в традиционной для первых двух династий прямоугольной мастабе)
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Weiken
Пирамиду Джосера разграбили еще в античные времена. Сегодня на страже гробницы стоят верховые полицейские
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Из-за ограниченного пространства внутри пирамиды в день внутрь допускаются не более 45 туристов
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Страх перед коронавирусом не миновал и посетителей древних гробниц. Впрочем, возможно, кто-то вспомнил и старинные легенды о проклятии фараонов
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Weiken
Гигантская шахта, на дне которой находится саркофаг из гранитных плит, является особенностью пирамиды Джосера, не встречающейся в более поздних погребальных комплексах
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Врата в некрополь ведут во внутренний двор к трем окружающим пирамиду храмам
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Современные посетители храмового комплекса далеки от благоговения перед божественной фигурой фараона
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Ступенчатая пирамида Джосера
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Ступенчатая структура пирамиды должна была облегчить умершему царю подъем на небо к богам
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