С вещами на выход: начата реставрация артефактов из гробницы Тутанхамона

Позолоченный саркофаг фараона Тутанхамона впервые за почти столетие, прошедшее после открытия гробницы, покинул усыпальницу. Специалисты Египетского музея в Каире занялись реставрацией этого бесценного памятника истории, а также других артефактов из самого знаменитого захоронения Древнего египта. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/dpa/Hassan Mohamed
Процесс реставрации позолоченного внешнего саркофага займет около 8 месяцев. Как поясняют специалисты музея, деревянная основа гроба сильно пострадала от влажности в погребальной камере
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Фото: РИА Новости/Ксения Никольская
Реставрацию проходит и знаменитое ожерелье Тутанхамона, украшенное скарабеем из вулканического стекла (как считают некоторые исследователи, метеоритного происхождения)
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Мумия царя также извлечена из стеклянного ящика, где хранится уже долгие годы, и проходит проверку на предмет возможного ухудшения состояния
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Саркофаг был перевезен в Каир из Долины царей под усиленной охраной при помощи специального оборудования, исключающего малейшие сотрясения или вибрации
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Процесс стерилизации саркофага после перевозки занял три недели
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Эта игрушка-обезьянка, найденная в гробнице, уже прошла процесс реставрации. «Обезьяний» мотив был популярен среди мастеров Амарнского периода — множество подобных фигурок было найдено и в других гробницах XIV–XIII веков до н.э.
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
В новый Большой Египетский музей в Гизе перевозятся самые ценные фонды старого, находящегося на площади Тахрир в Каире, в том числе и колесница Тутанхамона
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Многие экспонаты Египетского музея пострадали во время беспорядков на площади Тахрир в 2011–2013 годах
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Реставрационная мастерская нового Египетского музея в Гизе оборудована по последнему слову техники
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
В процессе реставрации специалисты используют новейшие достижения науки
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Ходовая часть колесницы вызывает наибольшую тревогу реставраторов, однако они уверены в успехе работ
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