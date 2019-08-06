С вещами на выход: начата реставрация артефактов из гробницы Тутанхамона

Позолоченный саркофаг фараона Тутанхамона впервые за почти столетие, прошедшее после открытия гробницы, покинул усыпальницу. Специалисты Египетского музея в Каире занялись реставрацией этого бесценного памятника истории, а также других артефактов из самого знаменитого захоронения Древнего египта. Подробности — в фотогалерее «Известий»