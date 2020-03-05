Россиянам пообещали «малиновое» лето

В этом году температура летом будет превышать климатическую норму. В связи с этим прогностические карты окрашены в малиновый цвет. Аномальное тепло ожидает россиян и весной. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 8 марта воздух может прогреться до плюс 11 градусов.