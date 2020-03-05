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Силуанов назвал отмирающие профессии в России

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Из-за развития новых технологий такие профессии, как бухгалтеры, охранники и другие, стали отмирать в России. Об этом в четверг, 5 марта, заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

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«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, — мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — цитирует его ТАСС.

Также глава Минфина добавил, что еще одной тенденцией стало увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения. Это происходит из-за того, что внедряемые новые технологии и искусственный интеллект ставят под угрозу существование многих профессий.

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективности таких специальностей, как инженер-биомедик, нейроинформатик и инженер виртуальной реальности. По его словам, в связи с развитием искусственного интеллекта простые специальности скоро исчезнут из списка профессий.

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