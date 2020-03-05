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Массовую проверку водителей проведут в Удмуртии

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Массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут на территории Удмуртии. Проверки состоятся 6 и 7 марта.

По данным Госавтоинспекции, основной целью рейдов является пресечение случаев пьяной езды. Об этом пишет ИА «Сусанин». Сотрудники ГИБДД просят участников дорожного движения сообщать о нетрезвых водителях.

С начала 2020 года в Удмуртии зафиксировано 15 аварий с участием пьяных автомобилистов. Один человек погиб, 22 человека получили различные травмы. Всего же за два месяца выявлено 944 факта вождения в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что в Кирове женщина в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль таксиста, который предложил довезти ее до дома.

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