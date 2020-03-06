Культурная неделя: выбор «Известий»

«Один вдох» (12+)

Режиссер: Елена Хазанова, в ролях: Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Владислав Ветров, Артем Ткаченко, Стася Милославская и другие

Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — твой собственный страх.

«Очень женские истории» (18+)

Фото: Capella Film

Режиссеры: Наталья Меркулова, Лика Ятковская, Наташа Меркулова, Анна Саруханова, Оксана Михеева, Антон Бильжо, в ролях: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Любовь Толкалина, Полина Виторган, Кристина Бабушкина, Анфиса Черных, Виталий Гогунский и другие

Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десятерых героинь этого киноальманаха объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

«Вперед» (6+)

Фото: Дисней Студиос

Режиссер: Дэн Скэнлон

Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

«Отель «Белград» (12+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Константин Статский, в ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина, Любомир Бандович, Барбара Таталович, Миодраг Радонич, Елизавета Орашанин

Паша, сербский сердцеед и весельчак, — хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое — многомиллионное! — приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь... если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот.

«Белый шейх» (12+) и «Бесконечный Феллини» (18+)

Фото: OFI

В рамках фестиваля «Из Венеции в Москву» «КАРО.Арт» представляет фильмы, связанные с именем Федерико Феллини. «Белый шейх» — его первая самостоятельная режиссерская работа (дебютная лента «Огни варьете» была создана в соавторстве с Альберто Латтуадой). Зато среди сценаристов здесь значится Микеланджело Антониони, который изначально и собирался снимать эту ленту, а музыку написал Нино Рота, затем ставший постоянным соратником Феллини. А чтобы подготовиться к знакомству с лентой и погрузиться в мир Феллини, в тот же день в «Октябре» можно будет посмотреть новую документальную ленту «Бесконечный Феллини», созданную ассистентом гения Эудженио Каппуччио.

7 марта, 17:00 («Бесконечный Феллини») и 19:30 («Белый шейх»), кинотеатр «Октябрь»

Концерт Макса Барских (12+)

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В преддверии Международного женского дня состоится премьера шоу Макса Барских. Концепция концерта задумана как мультиэкранное танцевальное действие с элементами иммерсивного театра, в которое будет вовлечен и сам зритель. Кроме новых песен со сцены также прозвучат главные хиты артиста.

7 марта, 20:00, ДС «Мегаспорт»

«ПраймТайм» (12+)

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Премьера в Театре мюзикла. Франко-канадский режиссер Себастьян Солдевилья и Марина Швыдкая поставили музыкальный спектакль о борьбе за успех, увлекательной кухне телевизионного бизнеса, настоящей дружбе и, конечно, любви. У героини мюзикла, желающей покорить Москву, есть мечта — она хочет принять участие в главном вокальном телеконкурсе страны или стать первой девушкой, победившей в рэп-баттле. Что бы ни произошло, она не собирается возвращаться в свой заштатный городок.

6 марта, 19:00, 7–8 марта, 14:00, 19:00, 9 марта, 14:00, 11–12 марта, 19:00, Московский театр мюзикла

«Зимний вечер в Шамони» (12+)

Фото: Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко/stanmus.ru/Сергей Родионов

Экстремальные трассы и уютные кафе. Альпийские пейзажи и снежные бури. Спортивные развлечения и любовь в небесах... Чтобы погрузиться в атмосферу элитного горнолыжного курорта, необязательно выезжать из Москвы. Достаточно побывать на новом музыкальном спектакле в МАМТе. Режиссер Александр Титель и его постановочная команда собрали персонажей известных оперетт и отправили их покорять вершины: Сильва, Мистер Икс, Меркурий прибывают в Шамони на фуникулере и подвесных креслах. Щеголяют в пестрых комбинезонах и ботинках. Катаются на лыжах, санках и сноубордах. Фрагменты музыкальных комедий режиссер складывает в изысканное пастиччо с типичными для оперетт интригами, искрометным юмором и наплывом чувств.

8 марта, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Чайка» (16+)

Фото: МХТ им. А.П.Чехова/mxat.ru/Александр Иванишин

Премьера в Камергерском. Капли дождя и электроник-рок. Аркадина в красном и Заречная в космическом. А еще видео нон-стоп, взрыв на озере и треп со зрителями. В МХТ имени Чехова литовский режиссер Оскарас Коршуновас поставил «Чайку», пятую по счету в истории театра.

9 марта, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

«Капкан» (16+)

Фото: Ленком/lenkom.ru/Женя Сирина

«Ленком» продолжает премьерные показы последней постановки легендарного худрука и режиссера театра Марка Захарова. В этом спектакле он вновь обратился к произведениям Владимира Сорокина. Оригинальная проза современного классика переплетается с фантазиями самого режиссера и с документальными источниками. Путешественники во времени попадают то на итальянское побережье, то в кабинет «Вождя народов», из 30-х годов прошлого века — в 2000-е. У Сталина в исполнении Дмитрия Певцова появится Двойник. Впрочем, и любовную интригу никто не отменял.

10 марта, 19:00, «Ленком»

«Покорность» (18+)

Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru

Премьера на Малой сцене Театра Наций. В основу спектакля режиссера Талгата Баталова лег провокационный роман культового французского писателя Мишеля Уэльбека. Главный герой — Франсуа, профессор Сорбонны. Ему за сорок, он изучает творчество Гюисманса, крутит мимолетные романы со студентками и думает о смысле жизни и грядущей старости (геморрой, экзема, одиночество). Тем временем на выборах 2022 года к власти приходят мусульмане. Найдет ли себя в этом «обновленном» обществе Франсуа? Сочинение о Европе недалекого будущего Мишеля Уэльбека, где христианство больше не способно выполнять роль стержня для человека и государства в целом, вызвало большой резонанс в обществе. «Покорность» — не памфлет и не антиутопия, это спокойный и подробный рассказ об уставшей цивилизации, которая соглашается быть «второй женой» у ислама.

10–11 марта, 20:00, Театр Наций

«Свадьба Кречинского» (16+)

Фото: Московский Губернский театр/m-g-t.ru/Анна Коонен

В интерпретации режиссера Гульнары Галавинской комедия Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», написанная более 160 лет назад, заблистала новыми красками. Месседж спектакля обращен к современным игрокам: и дилетантам — таким как Кречинский, и профи — таким как бюрократ и коррупционер Варравин.

11 марта, 19:00, Губернский театр

«Похождения повесы» (16+)

Фото: Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко/stanmus.ru/Сергей Родионов

Режиссер Саймон Макберни представляет на сцене МАМТа одно из самых важных неоклассицистских сочинений Игоря Стравинского — англоязычную оперу «Похождения повесы». Либретто Уистена Хью Одена и Честера Коллмена основано на серии гравюр Уильяма Хогарта, рассказывающих о восхождении и падении молодого человека по имени Том Рэйкуэлл.

10, 12 марта, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Тату» (16+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Инструменты для нанесения наколок, разноцветные узоры на искусственной коже обнаженных манекенов и устрашающие фотографии заключенных... Нет, это не брутальный тату-салон, а выставка одного из главных музеев страны. Около 200 экспонатов со всего мира призваны рассказать историю татуировки и легитимизировать это весьма маргинальное творчество в академической культурной среде.

До 31 мая, ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Владимир Мишуков. Неоновые мечты» (0+)

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru

В рамках Фотобиеннале-2020 МАММ представляет выставку Владимира Мишукова. В 2003 году с этим проектом фотограф завоевал Гран-при конкурса «Серебряная камера» за лучший фоторепортаж о Москве в номинации «Лица». Перестройка и последовавший за ней августовский путч 1991 года спровоцировали тектонический сдвиг в истории нашей страны. Вместе с СССР, казавшимся незыблемым, канули в вечность советская идеология и устоявшиеся за 70 лет традиции. Буквально за десятилетие изменилось всё и, естественно, изменилась столица — Москва. Владимиру Мишукову удалось выразить главную тенденцию десятилетия, ставшего временем надежд и веры в новые возможности.

С 6 по 29 марта, Мультимедиа Арт Музей

«9 марта»

Фото: planeta.ru/campaigns/march9

Что представляет российский зритель, когда слышит словосочетание «выставка украшений»? Запасники Фаберже, «Ламбада-маркет» или «Ярмарку самоцветов»? Проект «9 марта» предлагает отвлечься от привычных коннотаций и взглянуть на то, что на Западе называют contemporary jewelry и art jewelry: независимые концептуальные украшения, занимающие промежуточную нишу между модой и современным искусством.

С 9 марта по 12 апреля, Галерея на Солянке