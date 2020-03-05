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ВЦИОМ рассказал о досуге российских женщин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Свободное время 63% женщин в России занимает ведение домашнего хозяйства, забота о детях и хлопоты на даче. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ ), опубликованные «РИА Новости» в четверг, 5 марта.

Также 39% участниц опроса предпочитают смотреть телевизор и слушать радио, 32% проводят досуг за чтением книг, 31% любят выбираться на встречи с друзьями или в гости, 28% посвящают время хобби.

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По мнению мужчин, состоящих в браке или живущих вместе со своей партнершей, их вторая половинка занимает свободное время домашним хозяйством, дачей или заботой о детях — 72%, вторую позицию занимает просмотр телевизора или прослушивание радиопередач — 26%, далее следует чтение книг — 19%. Ответ «Просто отдых» дали 18% опрошенных мужчин и 17% упомянули увлечение компьютерными играми и интернетом.

После работы и выполнения других обязательных дел у 38% в будни остается от четырех до семи часов свободного времени, 22% отдыхают два-три часа, 10% уделяют отдыху от 8 до 12 часов и 8% свободны почти целый день. В выходные дни от четырех до семи часов свободного времени имеют 35% женщин, у 24% — от 8 до 12 часов, 13% свободны весь день и у 12% остается от двух до трех свободных часов.

Треть мужчин (33%), проживающих со своей второй половинкой, считают, что у нее в будние дни остается от двух до трех часов, 29% — четыре часа и более, 16% уверены, что у их партнерши свободно все время. В выходные, по мнению респондентов мужского пола, у их подруг женщин свободно от четырех до семи часов, также 19% выразили уверенность, что почти всё время.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 марта методом телефонного интервью. Выборку составили 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

21 февраля медиаофис Всероссийской переписи населения представил данные о важнейших жизненных целях российских мужчин. Главными в списке их ценностей оказались благополучие семьи, ребенок и собственное жилье.

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