Система оплаты отпусков и декретов в России изменится. С 2021 года компенсировать выплаты будет Фонд соцстрахования, а не работодатель. Новый законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму в декабре 2020 года. Предполагается, что качество обслуживания граждан вырастет, в частности, деньги будут приходить точно в срок. Пока в эксперименте поучаствуют 59 регионов - в проект не включили Москву, Санкт-Петербург, Краснодар.