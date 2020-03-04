Старинную печать отреставрировали в Пскове

Специалисты-реставраторы по металлу восстановили печать, датируемую XVII–XVIII веками, которую нашли на раскопках в центре Пскова.

Как сообщается в Instagram археологического центра региона, «этот замечательный предмет обнаружили в ходе раскопок на месте бывшей ТЭЦ еще в конце прошлого года». «Мы тогда и не надеялись, что удастся рассмотреть рисунок печати, но после кропотливой работы наших специалистов-реставраторов по металлу теперь можно разглядеть все детали», — пишут археологи. Владельца печати пока установить не удалось, информирует Псковская лента новостей.

В начале февраля сообщалось, что в Пскове на раскопе археологи обнаружили свинцовую торговую пломбу XVI–XVII веков. Эта находка в очередной раз подтвердила тот факт, что Псков когда-то был богатым средневековым городом, который связывало с Европой множество торговых интересов.