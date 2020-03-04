Прямой эфир

Старинную печать отреставрировали в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты-реставраторы по металлу восстановили печать, датируемую XVII–XVIII веками, которую нашли на раскопках в центре Пскова.

Как сообщается в Instagram археологического центра региона, «этот замечательный предмет обнаружили в ходе раскопок на месте бывшей ТЭЦ еще в конце прошлого года». «Мы тогда и не надеялись, что удастся рассмотреть рисунок печати, но после кропотливой работы наших специалистов-реставраторов по металлу теперь можно разглядеть все детали», — пишут археологи. Владельца печати пока установить не удалось, информирует Псковская лента новостей.

В начале февраля сообщалось, что в Пскове на раскопе археологи обнаружили свинцовую торговую пломбу XVI–XVII веков. Эта находка в очередной раз подтвердила тот факт, что Псков когда-то был богатым средневековым городом, который связывало с Европой множество торговых интересов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фрагмент средневекового стекла и печать обнаружили археологи в Пскове
Ювелирные изделия Средневековья нашли на раскопках в Пскове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020