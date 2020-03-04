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К мошенникам попали личные данные клиентов каршеринга

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Мошенники взломали базу данных каршеринговой компании. В руки к аферистам попали паспортные данные и номера водительских удостоверений клиентов. Тут же появились поддельные аккаунты. Отвечают за них при этом реальные люди, никогда не пользовавшиеся каршерингом. Сколько пакетов данных утекло в руки к мошенникам, неизвестно, зато, судя по всему, понятно, как это случилось. Эксперты по информационной безопасности считают, что виноват каршеринг. В их ответственности защита данных клиентов. В полиции уже десятки подобных случаев. Опаснее всего то, что еще могут сделать с данными аферисты. Например, на номер паспорта можно оформить микрозайм.

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