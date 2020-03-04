Мужчины поздравят любимых женщин на фестивале фейерверков в Удмуртии

В Удмуртии мужчины получат возможность поздравить любимых женщин во время фестиваля фейерверков «Вальс цветов». Для этого им предлагается записать видеообращение и разместить его в соцсетях.

Длительность поздравления — не более 1 минуты. Видеообращение необходимо сопровождать хештегом #вальсцветов2020.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска, конкурс поздравлений продлится до 8 марта.

Лучшие ролики покажут на большом экране во время фестиваля фейерверков, который пройдет в Международный женский день в Ижевске недалеко от Монумента дружбы народов.

Ранее Гильдия маркетологов назвала самые популярные подарки на 8 Марта. Чаще всего женщины получают конфеты и шоколад. На третьем месте — духи и косметика.