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Мужчины поздравят любимых женщин на фестивале фейерверков в Удмуртии

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В Удмуртии мужчины получат возможность поздравить любимых женщин во время фестиваля фейерверков «Вальс цветов». Для этого им предлагается записать видеообращение и разместить его в соцсетях.

Длительность поздравления — не более 1 минуты. Видеообращение необходимо сопровождать хештегом #вальсцветов2020.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска, конкурс поздравлений продлится до 8 марта.

Лучшие ролики покажут на большом экране во время фестиваля фейерверков, который пройдет в Международный женский день в Ижевске недалеко от Монумента дружбы народов.

Ранее Гильдия маркетологов назвала самые популярные подарки на 8 Марта. Чаще всего женщины получают конфеты и шоколад. На третьем месте — духи и косметика.

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