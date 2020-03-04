Испанские полицейские вышли на акцию протеста

Тысячи испанских полицейских требуют повышения зарплаты: в разных регионах страны уровень доходов у сотрудников полиции иногда разнится в несколько раз. Гвардейцы устроили акцию протеста в Мадриде — это крупнейшее их выступление за последнее время. Кроме того, стражей правопорядка не устраивают условия труда. Демонстранты попытались прорваться к зданию парламента. Забавно, что усмиряли толпу коллеги манифестантов.