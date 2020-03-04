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В Тульской области дети попали в больницу после укусов крыс

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет проверяет сообщения о том, что детей покусали крысы в доме в поселке Дубовка Тульской области, где они проживают. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте регионального следственного управления СК России в среду, 4 марта.

По данным следствия, дети уже выписаны из больницы. Дом, где они живут, находится в аварийном состоянии.

Ранее, 2 марта, газета «АиФ Тула» сообщала, что в ночь на 26 февраля в аварийном доме по адресу: пос. Дубовка, квартал 5/15, Луговая, 10, на 12-летнюю девочку и четырехлетнего мальчика напали крысы. «Мама детей вызвала врачей, которые увезли пострадавших в больницу на госпитализацию», — отмечается в сообщении.

Собеседница издания Катерина Парамонова рассказала, что мать пострадавших детей «из-за ужасных условий вынуждена иногда уходить ночевать из своей квартиры к чужим людям».

В сентябре 2019 года СКР по Вологодской области проверял сообщения о том, что крысы покусали школьников на уроках в одной из школ Вологды. Детям оказали медпомощь и сделали им прививки от бешенства.

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