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В ОАЭ обнаружили коронавирус у двух россиян

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У двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус. Заболевшие контактировали с участниками гонки «Тур ОАЭ». Пациенты находятся в больнице, их состояние стабильно. Организаторам велогонки пришлось отменить два этапа состязаний. У двух сотрудников команды из Италии нашли опасный вирус. Также заболели гражданин Германии и Колумбии. Российские спортсмены уже шестой день остаются в отеле Абу-Даби на вынужденном карантине. Команда дважды прошла тестирование на коронавирус. Оба анализа дали отрицательный результат, местные власти ситуацию не объясняют. Общее число зараженных в ОАЭ достигло 27 человек.

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