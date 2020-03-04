Пять человек отравились угарным газом в подмосковном Пушкино

Пять человек, среди которых трое детей, отравились бытовым газом в городе Пушкино Московской области. Об этом в среду, 4 марта, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«В ночь на среду на улице Маяковского в доме № 5, по предварительным данным, в одной из квартир произошла утечка бытового газа, в результате пострадали пять человек», — сказал собеседник информагентства.

Трое детей и двое взрослых в настоящее время доставлены в одну из городских больниц.

26 февраля мать и четверо детей отравились угарным газом в Туве. По предварительным данным, причиной инцидента стала закрытая заслонка печи.

25 февраля в Самаре от отравления угарным газом пострадали четверо человек, в том числе двое детей. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.