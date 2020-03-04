Движение автомобилей ограничили на Заводском шоссе Самары

В Самаре из-за реконструкции Заводского шоссе с 4 по 24 марта будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Ближняя до улицы Профильная (на месте проведения работ).

Ранее в связи с производством строительно-монтажных работ было установлено ограничение транзитного движения по Заводскому шоссе от проезда Мальцева до улицы Авроры, передает НИА «Самара». Реконструкция организована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году были завершены работы по капитальному ремонту шоссе в границах улиц Земеца и XXII Партсъезда.

Как сообщалось ранее, власти Самарской области оснастят региональные дороги интеллектуально-транспортной системой (ИТС). Она поможет контролировать ситуацию на дорогах Самары и Тольятти, управлять пассажирским транспортом и следить за состоянием дорожного полотна.