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ФАС предложила дерегулировать тарифы на ряд услуг аэропортов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить государственное регулирование тарифов на услуги аэропортов по международным направлениям в регионах РФ. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил заместитель руководителя ведомства Александр Редько.

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«С целью выравнивания условий конкуренции и создания условий для увеличения прямых рейсов и привлечения новых авиакомпаний предлагается дерегулировать услуги аэропортов на международных рейсах из региональных аэропортов», — приводит слова Редько «РИА Новости».

Редько подчеркнул, что для пассажиров роста цен не будет, так как существует конкуренция между прямыми маршрутами и транзитными — через Москву, а также напомнил, что в Москве и Санкт-Петербурге авиаперевозки по международным направлениям уже делегулированы с 2015 года, так что изменения не коснутся этих регионов.

5 февраля Министерство транспорта России сообщило о планах создать единую программу субсидирования авиаперевозок и сделать ее в перспективе пятилетней. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, список маршрутов в программе субсидирования будет отранжирован по регионам исходя из спроса пассажиров.

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