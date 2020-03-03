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Задержанный умер в полицейской машине в Карелии

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Мужчина, задержанный за административное правонарушение в Петрозаводске, скончался в полицейской машине по дороге в отделение полиции. По этому факту проводится проверка, сообщили в региональном управлении МВД во вторник, 3 марта.

Если выяснится, что в случившемся виновны полицейские, они понесут дисциплинарную ответственность и наказание, предусмотренное законом, заявили в ведомстве.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили подробности случившегося. По версии следствия, 28 февраля во время транспортировки в отделение на мужчину напал другой задержанный и нанес смертельное ножевое ранение. За какие нарушения был задержан потерпевший — в сообщении не уточняется. Известно, что подозреваемый в нападении на него находился в состоянии алкогольного опьянения.

В конце февраля стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о превышении полномочий против иркутских полицейских, которые попытались разбудить заснувшего пассажира такси с помощью электрошокера, в результате чего мужчина умер. Водитель машины не смог разбудить мужчину, ехавшего из клуба и по совету диспетчеров повез его в полицию, однако, не доехав до отделения, обратился к сотрудникам МВД, дежурившим на посту.

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