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Калужские пожарные победили в конкурсе оригинальных саней

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В Калуге на горнолыжном курорте «Квань» состоялся конкурс на самые оригинальные сани. Участники «Snowtag Квань – 2020» должны были не только изготовить такие сани, но и суметь скатиться в них по склону горы.

Победителем становился тот, кто сумел это сделать за минимальное время с наименьшим повреждением конструкции.

Изобретения жюри оценивало по 10-балльной шкале. Важны были и скорость, и внешний вид, и надежность саней.

Как пишет газета «Весть», на старт вышли импровизированные танки, печи, драконы, автомобиль Бэтмена и даже ковер-самолет. В итоге лучшими признали пожарные сани команды спасательной службы.

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