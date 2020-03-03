Калужские пожарные победили в конкурсе оригинальных саней

В Калуге на горнолыжном курорте «Квань» состоялся конкурс на самые оригинальные сани. Участники «Snowtag Квань – 2020» должны были не только изготовить такие сани, но и суметь скатиться в них по склону горы.

Победителем становился тот, кто сумел это сделать за минимальное время с наименьшим повреждением конструкции.

Изобретения жюри оценивало по 10-балльной шкале. Важны были и скорость, и внешний вид, и надежность саней.

Как пишет газета «Весть», на старт вышли импровизированные танки, печи, драконы, автомобиль Бэтмена и даже ковер-самолет. В итоге лучшими признали пожарные сани команды спасательной службы.