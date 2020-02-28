Лед сошел с рек в Калужской области

МЧС Калужской области сообщило о сходе льда с крупных рек. На закрытых водоемах лед пока остается.

По данным ведомства, открытая вода наблюдается на реках Протва, Ока, Угра и Суходрев. Об этом сообщает газета «Весть». На прудах и озерах лед тает, но полностью не сошел. Местами толщина покрова достигает 15 см.

Специалисты напоминают, что выходить на лед на текущий момент опасно.

Ранее сообщалось, что 27 февраля в Волгоградской области двое мальчиков вышли на лед Волго-Донского канала и провалились. Третий мальчик остался на берегу, на его крики сбежались местные жители. Они смогли вытащить ребят из полыньи. Оба ребенка были госпитализированы. Десятилетний мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.