Первое за многие десятилетия сотрясение электоральных устоев американская элита, привыкшая к относительно стабильной и бесперебойной двухпартийной «смене караула», испытала в 2016 году. Ни дня не занимавший даже самой скромной выборной или государственной должности аутсайдер Дональд Трамп, вопреки почти всем социологическим прогнозам, на глазах изумленной публики сначала перехватил на праймериз лидерство в Республиканской партии у клана Бушей, чтобы затем сенсационно разгромить на общих выборах политическое семейство Клинтонов. И если ключевые акционеры и спикеры республиканцев за прошедшие годы скорее смирились со своей скорбной долей и выстроились в струнку перед новым предводителем, то демократы до сих пор пребывают в анафилактическом шоке от политических пертурбаций внутри и вокруг их многострадальной политсилы.

Сокрушительный провал почти беспроигрышной партии Хиллари Клинтон на прошлых президентских выборах демократические стратеги с каким-то болезненно-параноидальным упорством пытаются списать на всё что угодно — от укорененного в американском обществе скрытого сексизма до происков российских хакеров и интернет-троллей, — лишь бы не признавать идейного банкротства финансово-спекулятивной корпоратократии.

Закономерным следствием победы правого популиста Трампа стал подъем левого контрпопулизма. В 2016 году сенатор от штата Вермонт, «демократический социалист» Берни Сандерс так и не смог пробиться через горнила внутрипартийного голосования, очевидным образом заточенные против него. На этот раз любимец американской молодежи и рабочего класса вступил в схватку с истеблишментом Демпартии во всеоружии. Его избирательный штаб бьет все рекорды политического фандрайзинга: только за февраль он привлек $46,5 млн пожертвований спонсоров, среди которых преобладают учителя и нет ни одного миллиардера.

Кстати, о миллиардерах. Среди остающихся в гонке демократов Берни Сандерс уступает по объему предвыборного фонда только Майку Блумбергу. 108-й мэр Нью-Йорка, владелец информационного агентства Bloomberg и один из 10 самых состоятельных людей планеты, по некоторым данным, вернулся в большую политику и включился в праймериз Демпартии после консультаций с другим богатейшим человеком мира — главой компании Amazon Джеффом Безосом.

Американских олигархов не на шутку встревожила перспектива победы на праймериз прогрессивных кандидатов, выступающих за повышение налогов на их сверхдоходы. Берни Сандерс резко критикует Amazon и другие крупнейшие корпорации за то, что многие из них уже несколько лет не платят в бюджет США ни цента. Стоит ли удивляться, что накануне стратегически важного для него внутрипартийного голосования в штате Невада именно принадлежащая Безосу газета The Washington Post сообщила о том, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу победить.

Примечательно, что знаковые спикеры Республиканской партии, которые все эти годы разоблачали Russiagate как дешевый политический трюк, используемый демократами для борьбы с Трампом, с готовностью заглотили пропагандистскую наживку и поддержали предположение о том, что в 2020 году Москва предпочтет действующему президенту «товарища Сандерса». В отличие от массового избирателя Демпартии, который, если судить по результатам голосования в Неваде и рейтинговому лидерству вермонтского сенатора в большинстве штатов супервторника, не счел сообщения The Washington Post значимым фактором при принятии электорального решения. Равно как и сторонники Трампа, по-прежнему не принимающие в расчет бесконечные информационные «вбросы» о российском вмешательстве.

Значительно более серьезное и гораздо менее предсказуемое влияние на исход президентских выборов в США может оказать распространение уханьского коронавируса. Президент Трамп, увлекшийся торговой войной с Поднебесной, уже подвергается резкой критике за недостаточное внимание к вирусной составляющей «китайской угрозы». В одном только штате Вашингтон уже зафиксировано шесть летальных случаев, счет выявленных носителей COVID-19 на территории США перевалил за сотню. О точном количестве инфицированных не берется сказать никто. Напуганные жители населенных пунктов Калифорнии (Коста-Меса) и Алабамы (Аннистон), в которых предполагалось разместить на карантин американских граждан с печально известного круизного судна Diamond Princess, даже вышли на протест с плакатами «Не превращайте наш город в новый Ухань!».

Один из важнейших для Трампа показателей успешности его первого срока — высокий индекс Dow Jones — отреагировал на непредсказуемость ситуации значительным падением котировок. Неуверенность в способности властей сдержать распространение опасного вируса подкрепляется общей плачевностью ситуации в американском здравоохранении. Газета The Miami Herald сообщает о вернувшемся из Китая жителе штата Флорида, которому выставили счет в несколько тысяч долларов за то, что тот добровольно явился в местную больницу и прошел тест на COVID-19.

Не исключено, что по мере усугубления эпидемиологической ситуации в США подобные примеры неоправданной и даже опасной коммерциализации медицины могут стать той последней соломинкой, которая переломит хребет американскому двухпартийному истеблишменту и склонит чашу политических весов на сторону Берни Сандерса, ратующего за снижение стоимости и фактическую «национализацию» американского здравоохранения.

Правда, судя по экстренной консолидации умеренных кандидатов вокруг Джо Байдена, радикальные идеи «демократического социализма» могут пользоваться сколь угодно высоким доверием среди простых американцев. Но на праймериз вовсе не обязательно побеждает тот, кто заручится поддержкой большего числа избирателей. Оппонента Трампу на общих выборах 3 ноября, по всей видимости, определят суперделегаты, голоса которых в политической системе США ценятся несопоставимо выше, чем одобрение массового электората. И в этом фактическом обстоятельстве, а не в фобиях, слухах и откровенных фейках о китайских вирусах и российских хакерах кроется главная угроза для американской демократии.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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