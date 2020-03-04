Полоса препятствий: коронавирус не помешал Парижской неделе моды

Во Франции растет число заболевших COVID-19, инфекция диагностирована уже у 130 человек. На этом фоне власти отменяют массовые мероприятия — к примеру, не состоится традиционная книжная ярмарка Livre Paris. Весеннюю Неделю моды в Париже всё же удалось провести до начала карантинных мероприятий. Подробности завершившегося 3 марта смотра моды — в фотогалерее «Известий»