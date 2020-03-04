Полоса препятствий: коронавирус не помешал Парижской неделе моды
Полоса препятствий: коронавирус не помешал Парижской неделе моды
2020-03-03 13:32:56
2020-03-03 13:32:56
2020-03-03 13:32:56
2020-03-03 13:32:56
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Дизайнеры не теряют оптимизма перед лицом инфекции
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Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Во Франции растет число заболевших COVID-19, инфекция диагностирована уже у 130 человек. На этом фоне власти отменяют массовые мероприятия — к примеру, не состоится традиционная книжная ярмарка Livre Paris. Весеннюю Неделю моды в Париже всё же удалось провести до начала карантинных мероприятий. Подробности завершившегося 3 марта смотра моды — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Показ дома Dior, состоявшийся спустя день после вынесения приговора Харви Вайнштейну, прошел в буквальном смысле под лозунгами, гласившими «Согласие», «Женская любовь — это бесплатный труд», «Когда женщины бастуют, мир останавливается»
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Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Японский бренд Anrealage (дизайнер Кунихико Моринага) показал «блочную» моду, с акцентом на красные оттенки и силуэтами оверсайз
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Фото: Getty Images/Peter White
Матриарх британской моды Вивьен Вествуд на устроенном в парижской мэрии показе продемонстрировала «цыганский шик» и Беллу Хадид в платье невесты с открытым лифом, напомнившем наряды средневековых итальянских куртизанок
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Фото: Getty Images/Thierry Chesnot
Дом Leonard Paris использовал в новой коллекции естественные материалы на основе шелковых нитей (тафта, органза, креп) и традиционные для марки принты цветов хризантемы
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Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Глава марки Off-White дизайнер Вирджил Абло «похоронил» уличную моду и представил странный симбиоз спецодежды и бального шика
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Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain
Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер вышла на подиум в показе дома Chloe, предложившего озорную интерпретацию мужской одежды и нижнего белья начала ХХ века
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Фото: Getty Images/Francois Durand
Японский бренд Tatras продемонстрировал новый взгляд на люксовые пуховики
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Фото: Getty Images/Peter White
Показ Issey Miyake, прошедший под пение хора из 100 госпел-исполнителей, стал скорее спектаклем-притчей о единстве всего человечества перед лицом разнообразных препятствий и опасностей, нежели просто модным шоу
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Фото: Getty Images/Victor Boyko
Тема преодоления вообще доминировала на неделе. К примеру, коллекция Dries Van Noten, которая хотя и была вдохновлена фотографиями ночной жизни 1970-х, как подчеркивает сам модельер, не должна восприниматься как нечто легкое и беззаботное
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