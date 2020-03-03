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Число смертей от коронавируса за пределами КНР достигло 128

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По данным ВОЗ, коронавирус разошелся вне Китая по 64 странам, его подхватили около 9 тыс. человек. Число смертей за пределами КНР достигло 128. Четвертый случай заболевания зафиксировали в Чехии. 53-летняя женщина вернулась с отдыха на севере Италии. Первый инфицированный зарегистрирован в Марокко. Берлин готовится к распространению эпидемии, в местном отделе здравоохранения заявили, что город к приходу вируса готов. В немецкой столице есть один заболевший. Всего в Германии 150 случаев коронавируса. Испытания вакцины от COVID-19 начнутся в ближайшие недели. Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс заметил: в США лекарство будет готово к осени.

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