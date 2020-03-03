Мэр Якутска выступила за введение налога для владельцев собак

В Якутске могут ввести налог для владельцев собак. Мэр города Сардана Авксентьева утверждает: денег на бездомных животных в бюджете нет. Также власти просят местных жителей, бизнесменов и меценатов поддержать местный пункт передержки зверей. Средства от налогов пойдут на содержание приютов, кастрацию, вакцинацию, чипирование - на улицах города станет безопаснее, бездомных животных будет проще пристраивать в приюты или находить новых хозяев. Сумма налога пока неизвестна, ее обсуждают власти Якутии. Но многие местные жители с мерами согласны.