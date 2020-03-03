Сибирские ученые придумали новый тест на выявление коронавируса

В Сибири придумали новый тест на выявление коронавируса. Учёные Института химической биологии СО РАН считают, что их система может быть более мобильной и недорогой, чем та, что используется сейчас в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Есть данные, что исследованиями заинтересовалась компания из Европы, правда, на клинические испытания и оформление документов уйдёт чуть меньше года. Биоматериалы - мазок берут со слизистой носа и гортани - проверяют при температуре 60-65 градусов. Под воздействием реагентов анализы окрасятся в определённый цвет - это и есть результат.