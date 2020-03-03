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Украинский пограничник покончил с собой на посту

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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В Закарпатской области сотрудник Госпогранслужбы Украины покончил с собой на посту, сообщил 2 марта телеканал NewsOne.

Отмечается, что инцидент произошел на украинско-румынской границе в поселке Деловое.

Как рассказала представитель Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова, 20-летний пограничник находился на службе в данном районе в течение последнего месяца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Назначены судмедэкспертизы.

20 января сообщалось, что в здании ЦИК Украины обнаружили труп сотрудника госохраны. Предполагается, что мужчина совершил суицид.

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