Россию на Евровидении представит группа Little Big

Группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение». Информацию «Известиям» подтвердил продюсер группы. Премьера песни, с которой музыканты будут покорять конкурс, обещана в ближайшее время. «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.