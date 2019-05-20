«Евровидение-2019» сопровождалось рядом скандалов

«Евровидение-2019» рискует стать самым политизированным в истории.

Началось всё задолго до финала, еще в феврале 2019. «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» не пустила на конкурс Maruv – певица не разделяла русофобскую риторику. Киев остался вообще без представителей на этом «Евровидении».

В Иерусалиме акцию протеста устроили ортодоксальные последователи иудаизма. Подготовка к финалу выпала на шабат, субботу, в которую запрещается работать.

На самой сцене политики в искусство добавила группа из Исландии. «Хатари» спели о том, как разбивается сердце Европы и ручьем текут слезы. Исландцы мечтали выиграть и привезти «Евровидение» в родную страну. Расчет был на то, что траты на конкурс подорвут и так слабую экономику страны.

От политических жестов не отказалась даже спецгость – Мадонна. На выступлении американской звезды появились флаги Израиля и Палестины.

Арабское государство и вовсе решило проводить свое «Евровидение». На Globalvision выступили правильные певцы и совершенно без политического подтекста.