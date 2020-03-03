Бывший тренер сборной выступил в защиту российских биатлонисток

Вольфганг Пихлер дал показания CAS по делу российских биатлонисток. Бывший тренер женской сборной выступил в защиту спортсменок. Пихлер работал с российской командой с 2011 по 2014 год. Тогда тренер готовил Ольгу Зайцеву и Яну Романову к Олимпийским играм в Сочи. МОК обвиняет российских биатлонисток в нарушении антидопинговых правил. Апелляцию в закрытом от прессы режиме сейчас рассматривает CAS.