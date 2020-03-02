Реконструкцию двух аварийных домов-памятников проведут в Самаре

Во Фрунзенском районе Саратова еще два многоквартирных дома признаны аварийными. Речь идет о трехэтажных зданиях № 7 АБ и № 24 АА1 по улице Яблочкова, в квартале между Вольской и Горького.

Обе постройки являются объектами культурного наследия муниципального значения. Первый – усадьба Корнеевой 1888 года постройки, второй – дом Ялымова, возведенный в 1910-х годы. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Реконструкция домов продлится до 28 декабря. После завершения работ жильцы смогут вернуться в свои квартиры.