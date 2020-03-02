Москвичу удалили из глаза попавший туда 25 лет назад осколок

Врачи в Москве прооперировали мужчину и извлекли у него из глаза осколок, который пробыл в организме пациента около 25 лет. Об этом 2 марта сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

53-летнего мужчину привезли в Филатовскую больницу на машине скорой помощи. У пациента «наблюдались динамические нарушения мозгового кровообращения». Медики случайно обнаружили инородное тело в правом глазу пациента в ходе компьютерной томографии.

«Пациент вспомнил, что почти 25 лет назад попал в серьезное ДТП и в результате ранения лицо было посечено осколками ветрового стекла автомобиля», — уточнили в столичном департаменте здравоохранения.

Мужчина признался, что не догадывался о наличии осколка в организме, поскольку тот в течение 25 лет его не беспокоил. В результате операции из глаза пациента был извлечен осколок стекла длиной около 1 см.

В августе 2019 года китайские врачи извлекли из желудка и кишечника пациента 87 гвоздей, которые он проглотил из-за неразделенной любви.