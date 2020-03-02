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Экс-глава General Electric Джек Уэлч скончался в 84 года

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский предприниматель, бывший генеральный директор компании General Electric Джек Уэлч скончался на 85-м году жизни, сообщает в понедельник, 2 марта, телеканал CNBC.

«Наши сердца, которые столь наполнены благодаря тому, что мы его знали и любили, разбиты», — заявила телеканалу жена Уэлча Сьюзи.

Причины смерти не указываются.

Уэлч с 1981 по 2001 год возглавлял General Electric, начав карьеру в компании инженером. После увольнения предприниматель получил рекордную компенсацию — $417 млн.

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