У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус. Мужчина прилетел в Москву 23 февраля, а через четыре дня обратился в больницу с симптомами ОРВИ. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице, а все контактировавшие с ним проходят обследование. Россиян, прилетевших в Пекин продержали в самолете пять часов, а после закрыли на карантин. Всё потому, что среди пассажиров оказался гражданин Ирана, у которого выявили коронавирус. Все, кто находился на борту, сейчас размещены в гостинице. Их должны осмотреть медики. Тем временем летняя Олимпиада в Токио может пройти без зрителей. Причина — ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в регионе. В Японии уже 256 заболевших, из них шесть человек погибли. Если ситуация будет ухудшаться, Олимпиаду могут ограничить телетрансляциями. Но окончательное решение за МОК и ВОЗ. Тем временем в Иране от вируса погиб первый чиновник. Член совещательного органа при высшем руководителе страны. А в Бельгии подтвержден третий случай заражения опасным вирусом. Всемирная организация здравоохранения при этом высказалась насчет ситуации в России. Меры, принимаемые Москвой, признаны эффективными.