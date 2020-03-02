Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Казани

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани. Об этом 2 марта в Twitter сообщила пресс-служба организации.

Место проведения игры выбрали в понедельник, 2 марта, на исполкоме Союза в Амстердаме. На Суперкубок, кроме Казани, претендовали Минск, Хельсинки, Белфаст и Тирана. Перед голосованием Федерация футбола Албании сняла кандидатуру Тираны на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 и 2023 годах, отмечает телеканал «360».

Таким образом, игра за Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Банк Арена» вместимостью 45 379 человек, пишет «Москва 24». Стадион построили в 2013 году. Там проводили церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, а также матчи Кубка Конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018 году.

Суперкубок является официальным футбольным турниром, открывающим европейский сезон в августе. Участие в нем принимают победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, пишет RT. Нынешний обладатель Суперкубка — ФК «Ливерпуль».

Суперкубок в 2022-м решили провести в на Олимпийском стадионе Хельсинки в Финляндии.