Маткапитал будут назначать автоматически с 15 апреля 2020 года. Закон распространяется на семьи, в которых родились дети с 1 января. Расширение программы маткапитала утвердил Владимир Путин 1 марта. При появлении первенца семья получит сертификат на 466 617 рублей. За второго ребенка размер выплаты составит 616 617 рублей. За третьего ребёнка также могут начислить деньги. Срок выдачи сертификата сократили с 15 до 5 дней за счет электронного взаимодействия ведомств. Получить документ можно будет в беззаявительном порядке.