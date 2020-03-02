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Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» обязали убрать утонувшую баржу

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Прибайкальский национальный парк «Заповедное Прибайкалье» должен утилизировать находящуюся на дне Малого моря озера Байкал затонувшую баржу. Это требует сделать Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

То, что судно находится на подконтрольной «Заповедному Прибайкалью» территории, постановил Октябрьской районный суд Иркутска. Организация пыталась опротестовать это решение в Иркутском областном суде, но тот подтвердил приговор нижестоящей инстанции.

Как пишет ИА IrkutskMedia, на безопасность судоходства баржа не влияет, однако причиняет серьезный вред окружающей среде. Продукты разрушения оседают на дне и разносятся течением. Это негативно влияет и на качество воды Байкала, и на живые организмы, которые обитают в озере.

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