Путешествующий из Магадана в Иркутск испанец добрался до Байкала

До озера Байкал добрался испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, который пытается попасть из Магадана в Иркутск на велосипеде. В видеообращении на своем YouTube-канале он рассказал, что ему осталось 250 км до Иркутска. Сейчас же он находится на восточном берегу озера.

Как пишет ИА IrkutskMedia, ранее испанец заявлял, что решил проехать 700 км на поезде, поскольку 18 марта у него заканчивается российская виза.

Испанец начал свое путешествие из Магадана 27 декабря. До пункта назначения он планирует добраться к 20 марта. Всего же он должен преодолеть более 5 тыс. км.

Экстремал делал несколько остановок в пути. Одну из них он совершил из-за поломки велосипеда на участке между якутскими селами Артык и Усть-Нера. Кроме того, Хосе прерывал путь из-за своего желания побывать на Полюсе холода в Оймяконе.