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В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

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Фото: ТАСС/Zuma
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Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает сайт прокуратуры региона.

«Судом установлено, что в декабре 2018 года водитель рейсового автобуса отказал 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны в бесплатном проезде. После того как пенсионер предъявил удостоверение, он порвал документ и вытолкнул ветерана из автобуса», — говорится в заявлении.

Водителя признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 325 УК РФ («Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности»). Мужчина должен будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

27 декабря в Новосибирске кондуктор выгнал 10-летнюю девочку из автобуса на мороз. Это произошло потому, что у ребенка не оказалось при себе справки школьника.

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