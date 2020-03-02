«Красный куб» уйдет с рынка

Российская сеть магазинов подарков «Красный куб» уходит с рынка. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило издание «Коммерсантъ».

По данным газеты, «Красный Куб» обратился к своим франчайзи и заявил, что больше не имеет возможности работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии.

Фактором для принятия такого решения стала потеря прибыли компании в результате конкуренции с онлайн-площадками и точками с более современными концепциями, отмечает «Газета.ру».

Фирмы-партнеры намерены требовать в суде компенсации убытков.

Один из консультантов на рынке недвижимости также дал подтверждение того, что сеть закрывается, «Красный куб» освобождает помещения в Москве и регионах. С марта 2020 года прекращает работу бонусная программа сети.

Сеть магазинов «Красный куб» открылась в 1996 году и изначально специализировалась на оптовой продажей посуды и предметов интерьера. В 2007 году «Красный куб» был крупнейшей розничной сетью магазинов подарков в России и насчитывал 200 торговых точек. При этом на сегодняшний момент их осталось всего 16.

21 ноября 2018 года торговая сеть гипермаркетов Castorama заявила о планах покинуть российский рынок. Компания собиралась акцентировать все внимание на рынках, где она занимает лидирующие позиции. В России ей выйти в лидеры не удалось.