Родителям школьников в Москве отправят push-сообщения об оценках детей

В приложении «Московская электронная школа» — «Дневник МЭШ» заработала новая функция, которая позволяет родителям школьников настроить push-уведомления об оценках и домашних заданиях их детей. Об этом сообщается в понедельник, 2 марта, на сайте мэра Москвы.

Пользователь может кликнуть на push-уведомление, после чего окажется на главной странице приложения. Родитель может перейти в разделы «Оценки» или «Задания», где есть подробности по заданному материалу, или узнать, за что ребенку поставили оценку.

Сообщение в виде push-уведомления содержит короткий заголовок «ДЗ на завтра» или «Оценки за день», текст со списком предметов, по которым есть задания, или перечень дисциплин и оценки по ним.

Настроить подписку на получение таких уведомлений можно на стартовой странице приложения «Дневник МЭШ». Там следует выбрать раздел «Другое» в нижнем правом углу экрана, а потом — «Уведомления».

Отмечается, что сейчас все уведомления приходят пользователю ежедневно в фиксированное время в 18:00 мск. Вскоре родители смогут настроить удобное время для их получения.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила порталу столичной мэрии, что новинка позволит родителям вовремя реагировать, если ребенок получает неудовлетворительные оценки. «Также приложение напомнит, по каким предметам школьнику нужно подготовить домашнюю работу на завтра. Причем неважно, когда учитель дал задание, в этот же день или раньше», — цитирует портал ее слова.

Мобильное приложение «Дневник МЭШ» заработало в сентябре 2019 года. Скачать его можно в App Store и Google Play. Оно доступно зарегистрированным пользователям портала mos.ru. Чтобы авторизироваться в нем, нужно ввести данные учетной записи.

Ключевой сервис проекта — электронный дневник. Учащиеся в режиме онлайн могут узнавать информацию об оценках, предстоящих контрольных, расписании уроков, домашних заданиях, включая комментарии учителей. Кроме того, школьники могут отправить выполненные домашние задания учителю, узнавать об актуальных событиях и мероприятиях.

В разделе «Посещаемость» родители могут оперативно сообщать в образовательную организацию об отсутствии ребенка на уроках, а также ознакомиться с информацией о его посещаемости. В разделе «Баланс» можно управлять лицевым счетом ребенка и следить за его питанием.

Сам проект «Московская электронная школа» работает более двух лет. В него, помимо единого электронного дневника, входит библиотека электронных учебных материалов. В феврале 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект обеспечил доступ к более 30 тыс. сценариев уроков.