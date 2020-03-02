Третий за месяц ураган обрушился на Великобританию
Третий за месяц ураган пришел в Великобританию. На севере страны ввели «жёлтый» уровень погодной опасности.
Шторм «Хорхе», пришедший из Испании, принес проливные дожди и сильнейший ветер.
В нескольких регионах ждут наводнений. Сотни людей эвакуированы.
Третий за месяц ураган пришел в Великобританию. На севере страны ввели «жёлтый» уровень погодной опасности.
Шторм «Хорхе», пришедший из Испании, принес проливные дожди и сильнейший ветер.
В нескольких регионах ждут наводнений. Сотни людей эвакуированы.