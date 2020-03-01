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Писатель Хасавов написал заявление в полицию после драки с бьюти-блогерами

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Фото: соцсети
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Московский писатель и главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов написал заявление в полицию после потасовки с бьюти-блогерами.

Как сообщает РЕН ТВ, 31-летний литератор назвал виновником инцидента своего соседа, Instagram-блогера Андрея Петрова.

По словам Хасавова, он пришел к Петрову ночью с требованием сделать музыку потише, поскольку из-за нее проснулся ребенок. В ответ блогер применил против него газовый баллончик.

«При попытке задержать Петрова до прихода полиции он снова распылил газ. У меня установлен ожог глаз. Петров написал заявление, в котором связывает нападение на него со своей внешностью, что абсолютно не соответствует действительности», — заявил Хасавов.

Ранее стало известно, что в Москве между Хасавовым и популярными Instagram-блогерами Дмитрием Городецким и Андреем Петровым произошла стычка.

Арслан Хасавов является сыном адвоката Дагира Хасавова, в отношении которого в 2012 году возбуждалось уголовное дело об экстремизме, которое потом было прекращено.

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