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В Москве писателя обвинили в избиении бьюти-блогеров

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Фото: РЕН ТВ
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Instagram-блогеров Дмитрия Городецкого и Андрея Петрова избил сосед. Мужчина разозлился из-за громкой музыки и поджидал их в подъезде, передает 1 марта телеканал РЕН ТВ.

По словам Петрова, нападение совершил московский писатель и главред «Учительской газеты» Арслан Хасавов. Он является сыном адвоката Дагира Хасовова. Блогер отметил, что мужчина давно на него взъелся, и в этот раз решил вызвать полицию.

«Он вызвал, ждал полицейских внизу и когда мы спустимся. Мы спускаемся из квартиры, выходим из дома, там он хватает меня за руку, держит, не отпускает. Спустя три-четыре попытки вырваться, я пшикаю ему в лицо баллончиком. И он в ярости бросается на моего друга, избивает его», — рассказал Петров.

В настоящий момент оба блогера находятся в больнице. Петров добавил, что собирается написать заявление на соседа. Он также пишет в своем Telegram-канале, что у него поврежден палец, сорван ноготь и ушибы на руке.

18 сентября 2019 года адвоката Дагира Хасавова отправили в СИЗО по решению Басманного суда Москвы. Его обвинили в воспрепятствовании правосудию путем принуждения к даче ложных показаний в рамках уголовного дела в отношении бывших чиновников Дагестана. Хасавов защищал в суде Раюдина Юсуфова — заместителя врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

В 2012 году против Хасавова завели дело об экстремизме. Адвокат сообщил, что мусульмане в РФ не хотят идти в светский суд, в связи с чем они должны пользоваться шариатским судом. Кроме того, он допустил высказывание, которое Генпрокуратура посчитала призывом к осуществлению экстремистской деятельности. 1 октября 2012 года дело в отношении адвоката было прекращено.

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