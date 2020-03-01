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Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий компенсацию взносов за капитальный ремонт вдовам военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 1 марта.

Согласно закону, в состав расходов, которые подлежат компенсации собственникам жилых помещений — членам погибших или умерших военнослужащих, будут включены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Отмечается, что для получения компенсации необходимо, чтобы срок службы погибшего военного или сотрудника отдельных федеральных органов исполнительной власти составлял 20 и более лет.

Ранее в этот же день Путин подписал закон об обязанности операторов связи и редакций средств массовой информации (СМИ) оповещать население о чрезвычайных ситуациях на основании соответствующего обращения властей.

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