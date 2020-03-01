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В Казани погиб ребенок в результате нападения матери с ножом

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Женщина в Казани напала с ножом на двоих своих детей и попыталась совершить суицид. Об этом 1 марта сообщило агентство «Татар-информ».

Инцидент произошел в одном из домов на Чистопольской улице. По данным агентства, женщина в приступе ревности зарезала двух своих семилетних сыновей, после чего попыталась покончить с собой.

Один из детей погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был госпитализирован. В настоящий момент он находится в реанимации. Мать детей также доставили в больницу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики, с заявлением в полицию обратился отец детей. По факту нападения начата проверка.

Ранее, 14 февраля, полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех родственников в квартире на Ленинском проспекте в Москве.

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