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Путин одобрил упрощение въезда в РФ через ряд погранпунктов ДФО

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Президент России Владимир Путин одобрил федеральный закон об упрощенном порядке въезда иностранных граждан по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Документ опубликован на портале правовой информации 1 марта.

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Правительство РФ будет определять перечень воздушных, автомобильных, речных и смешанных пунктов пропуска, расположенных в ДФО, через которые граждане других государств смогут въезжать в страну по электронным визам.

На железнодорожные и морские пункты пропуска на Дальнем Востоке не предусматривается распространение упрощенного порядка въезда в России по электронным визам, передает ТАСС.

28 января на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о введении в России электронных виз для иностранных туристов.

25 января сообщалось, что власти расширили действие упрощенного визового режима через порт Владивосток. Упрощенный режим въезда доступен гражданам Австрии, Германии, Бельгии, Греции, Словакии, Турции, Эстонии и ряда других.

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